القبض على 5 طلاب تعدوا بالضرب على شخص أصيب بجرح قطعي في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة أول المنتزه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء 5 أشخاص على آخر بالضرب محدثين إصابته. وبفحص الفيديو تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه مقيم بمنطقة أول المنتزه ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

وبسؤاله، أوضح أنه أثناء سيره بالشارع شاهد أحد الأشخاص يتحرش بفتاة، فقام بمعاتبته، ليستعين الأخير بـ4 من أصدقائه، الذين اعتدوا عليه بالضرب باستخدام زجاجة فارغة مما تسبب في إصابته.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الخمسة، وهم طلاب يقيمون بمنطقة أول المنتزه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.