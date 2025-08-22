مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات

شهدت مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، مقتل شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، على يد صديقه من أبناء المنطقة، إثر خلاف نشب بينهما على خلفية تعاطي المواد المخدرة.

وبحسب أسرة المجني عليه لـ"الشروق"، تطور الخلاف بين الشابين إلى مشاجرة عنيفة انتهت بقيام المتهم بالتعدي على صديقه بطعنة نافذة أسفرت عن وفاته في الحال.

جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مجمع الأقصر الطبي، ومن المقرر تحويله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لانتداب الطبيب الشرعي وإصدار التقرير اللازم حول أسباب وملابسات الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.