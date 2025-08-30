ماذا قال عمرو أديب عن مرتضى منصور؟

خصص الإعلامي عمرو أديب جزءًا كبيرًا من حلقته في برنامج الحكاية على شاشة "إم بي سي مصر" لمهاجمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، معتبرًا أنه يقف خلف البلاغات التي عطّلت مشروع أرض السادس من أكتوبر، والتي يصفها أديب بأنها "روح الزمالك وأمل النادي ومستقبله".

وقال أديب: "أي حد ممكن يقول قطعة أرض.. خدوا أي حتة أرض.. لكن الأرض دي بالتحديد مر عليها سنين وسنين ومجالس إدارة ما عملتش فيها حاجة، لا استثمار ولا بناء ولا تطوير". وأكد أن المجلس الحالي للنادي "مجلس إصلاح"، ورث "تركة سيئة جداً مليانة فساد وديون ومشاكل"، مشيرًا إلى أنه يحاول أن "يشم نفسه ويقف على رجليه".

لكن أديب صعّد نبرته حين انتقل إلى الحديث عن مرتضى منصور بشكل مباشر، قائلاً: "لازم تعرفوا إن اللي عمل البلاغ ده في أرض الزمالك هو المعزول مرتضى منصور.. ده راجل غِل وحقد.. بيقولك أنا والنادي وعيالي.. أنت وعيالك خربتوا النادي يا مرتضى".

وأضاف: "أنا من 20 سنة قلت له ما بخافش منك.. وما حدش لازم يخاف منه"، مؤكدًا أن مرتضى "خان النادي وخان الجمهور وحط سكينة في ضهر الزمالك علشان يوقف الأرض ويبوّظ المشروع".

ووصف أديب منصور بأنه "فكرة ابتزاز"، قائلاً: "مرتضى منصور مش مجرد شخص.. هو فكرة لازم تموت". وأكد أن "اللي بيقف ضد أرض أكتوبر بيقف ضد ملايين من جمهور الزمالك وضد مؤسسة وطنية كبيرة اتأسست من سنة 1911".

وتساءل أديب مستنكرًا: "هو مرتضى منصور أقوى من نادي الزمالك؟ النادي ده عايز يعيش، عايز يتقدم، بيسدد الديون اللي عملها هو وعياله". مشددًا على أن الزمالك ليس ملكًا لأشخاص وإنما "نادي اجتماعي ورياضي مملوك للدولة وبيربي أجيال وليه جماهير ومشجعين".

كما وجه رسالة إلى الدولة قائلاً: "يا جماعة قفوا جنبنا.. أنا مرفق من مرافق الدولة.. أنا مش بطلب حاجة صعبة.. الحكمة فوق العدل.. بصوا للحكاية بعين تانية، ادوا النادي فرصة يتنفس".

وأشاد أديب بنتائج اجتماعه مع وزير الإسكان قائلاً: "كنت سعيد لما عرفت إن الاجتماع كان إيجابي.. خد كل ضماناتك وحط الضوابط، لكن سيبوا الناس تشتغل".

وختم الإعلامي حديثه برسالة مباشرة إلى جمهور الزمالك وإلى المسؤولين: "نادي الزمالك محتاج الأرض.. أرض أكتوبر هي روح الزمالك، هي حلم ملايين.. واللي بيقف ضد ده بيقف ضد مؤسسة مصرية عريقة.. مرتضى منصور لازم ينتهي.. والزمالك هو اللي هيعيش".