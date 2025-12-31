تختتم مساء اليوم الأربعاء، دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بإقامة 4 مباريات.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة بوركينا فاسو في السادسة مساءً، بالإضافة إلى مواجهة غينيا الاستوائية مع الجزائر في نفس التوقيت.

وفي التاسعة مساءً، ستقام مباراتين في المجموعة الخامسة حيث يلتقي منتخب الجابون مع كوت ديفوار، وموزمبيق يواجه الكاميرون.

وبعيدًا عن كأس الأمم الأفريقية، ستقام مساء اليوم الأربعاء، 3 مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية، إذ يلعب بتروجت مع البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا مع فاركو، على أن يلعب فريق زد مع حرس الحدود.

وفي الدوري السعودي، يستعد أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم، لمواجهة الاتحاد في الخامسة والنصف مساءً، على أن يلتقي الهلال مع الخلود، والشباب مع القادسية في الجولة 12 للدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد مباريات اليوم الأربعاء:

كأس الأمم

السودان × بوركينا فاسو.. السادسة مساءً.

غينيا الاستوائية × الجزائر.. السادسة مساءً.

الجابون × كوت ديفوار.. التاسعة مساءً.

موزمبيق × الكاميرون.. التاسعة مساءً.

كأس الرابطة

بتروجت × البنك الأهلي.. الخامسة مساءً.

سيراميكا كليوباترا × فاركو.. الخامسة مساءً.

زد × حرس الحدود.. الثامنة مساءً.

الدوري السعودي

نيوم × الاتحاد.. الخامسة والنصف مساءً.

الخلود × الهلال.. السابعة والنصف مساءً.

الشباب × القادسية.. السابعة والنصف مساءً.