قال رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية تُحرز تقدمًا في شمال شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جيراسيموف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أوامر بتوسيع ما تصفه موسكو بـ«المنطقة العازلة» في مقاطعتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين القريبتين من الحدود الروسية، خلال العام المقبل.

وجاءت تصريحات جيراسيموف خلال تفقده تجمعًا لقوات «الشمال»، التي تشكلت في أوائل عام 2024، وتعمل في شمال شرق أوكرانيا على إنشاء منطقة عازلة على الحدود، وصد القوات الأوكرانية في تلك المناطق، بما يسمح بتحقيق مزيد من التقدم.

وتأتي هذه التصريحات عقب تعهد روسيا بالرد على ما قالت، دون تقديم أدلة، إنه محاولة لمهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما نفته كييف، معتبرة أن هذه المزاعم تهدف إلى عرقلة محادثات السلام، مع اقتراب مرور نحو أربعة أعوام على اندلاع الحرب.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط موسكو بشأن سومي وخاركيف «مجنونة»، مؤكداً أنها ستواجه مقاومة، وأن أوكرانيا ستدافع عن هاتين المنطقتين.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت، أمس الثلاثاء، سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، ما أسفر عن إصابة شخص بالقرب من العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق «تيليجرام»، أن وحدات الدفاع الجوي دمّرت ما مجموعه 27 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال ثلاث ساعات، بدءًا من الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، من بينها ثلاث طائرات فوق منطقة موسكو.