روسيا: اتصالاتنا مع واشنطن تقوم على تحليل وتقييم واقعيين لأفعالها

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن اتصالات موسكو مع واشنطن "تقوم على تحليل وتقييم واقعيين لأفعالها".

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لها أوردتها شبكة "تاس" تايوم، "هكذا نبني علاقاتنا - فهي تستند إلى فهم وتقييم واقعيين لما تقوم به. وهذا ما دأبنا عليه". ووفقًا لزاخاروفا، فإن موسكو تُجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية، انطلاقًا من المصالح الوطنية البراغماتية.

وأضافت أن موسكو "أخذت بعين الاعتبار اعتراف واشنطن بأخطاء الإدارة السابقة في مواقفها المعادية لروسيا".

كما أشارت الدبلوماسية الروسية إلى عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع أوكرانيا، مضيفةً أن الولايات المتحدة كانت من بين الدول التي شكرتها روسيا على مساعدتها في إعادة الجنود الروس إلى الوطن.