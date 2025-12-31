احتفى الفنان شريف الدسوقي بتعاونه مع ابن مدينته الفنان حسني شتا في عمل فني جديد، حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس تصوير المسلسل، وعبّر عن سعادته بهذا اللقاء الفني.

وكتب شريف الدسوقي: «أخيرًا هنمثل سوا مع أخويا الصغير سنًا والكبير قدرًا ومقامًا حسني شتا، عشرة العمل الجميل، سنين طويلة في عشق الإسكندرية، وأخيرًا تلاقينا في مسلسل "سوا سوا" مع النجم أحمد مالك والنجمة هدى المفتي».

ويُذكر أن مسلسل «سوا سوا» من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم أحمد عبد الحميد ونهى عابدين.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول شخصية شاب بسيط يجسدها أحمد مالك، يعمل في مهنة حرفية ويعيش في منطقة السيدة زينب، بينما تقدم هدى المفتي دور فتاة تنتمي إلى أسرة ثرية، حيث يتقاطع طريقهما في موقف عابر يفتح الباب أمام علاقة عاطفية تواجه العديد من التحديات والصدامات بسبب الفروق الطبقية.