هجوم روسي بطائرات مسيّرة على أوديسا يُصيب 4 أشخاص بينهم أطفال

قالت السلطات المحلية في مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيّرة خلال ساعات الليل، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمبانٍ سكنية وبنى تحتية، وإصابة أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.

وتتعرض أوديسا، وهي ميناء رئيسي مطل على البحر الأسود، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية منذ اندلاع الحرب قبل قرابة أربع سنوات، حيث استهدفت الهجمات مرارًا قطاعات الطاقة والنقل وبنية الموانئ التحتية، إضافة إلى المناطق السكنية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، في منشور عبر تطبيق «تيليجرام»، إن «الطائرات المسيّرة استهدفت البنية التحتية السكنية واللوجستية وقطاع الطاقة في منطقتنا».

من جانبه، ذكر رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرهي ليساك، عبر «تيليجرام»، أن أربعة أشخاص، من بينهم رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر وطفلان آخران، أُصيبوا في مدينة أوديسا، المركز الإداري للمنطقة.

وأضاف أن حطام الطائرات المسيّرة، إلى جانب الاستهدافات المباشرة، ألحق أضرارًا بواجهات ونوافذ عدد من المباني السكنية المرتفعة.

ونشر ليساك صورًا تُظهر تصاعد الدخان من مبنى سكني متعدد الطوابق خلال الليل، مع ألسنة لهب تتصاعد من عدة نوافذ، وظهور خرطوم مياه يُرجّح أنه كان يستخدمه رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل، كما لم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الروسي بشأن الهجوم على أوديسا.