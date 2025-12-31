نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو

ذكر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في حديثه مع قناة فوكس نيوز أن إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو.

وقال نتنياهو "لقد تسببنا في تراجعهم بشكل كبير في كلا المجالين(إعادة بناء القدرات الصاروخية والنووية)، لكن نعم سيحاولون"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأضاف "اعتقد أن المشكلة الحقيقية مع إيران هي أنه يتعين عليهم قبول حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون لديهم القدرة على تخصيب اليورانيوم، ويجب عليهم إخراج جميع المواد التي قاموا بتخصيبها بالفعل-إخراجها من إيران وإجراء عمليات تفتيش".

وتابع "نحن لا نسعى إلى التصعيد، آمل ألا يفعلوا ذلك، لكن إذا فعلوا، فإن كل الرهانات ستتغير".

وكان علي شمخاني أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أكد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس أمس الأول الاثنين، إن القدرة الصاروخية والدفاعية الإيرانية "ليست قابلة للاحتواء أو تحتاج لإذن".

وأضاف شمخاني: "أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه".

وأعرب مسؤولون إسرائيليون في وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى القادرة على ضرب إسرائيل.