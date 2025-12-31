أوكرانيا: مقتل وإصابة 1000 جندي روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و207 آلاف و910 جنود، من بينهم ألف قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يأتي ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11481 دبابة، و23845 مركبة قتالية مدرعة، و35642 نظام مدفعية، و1586 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1266 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و97684 طائرة مسيرة، و4136 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و72247 من المركبات وخزانات الوقود، و4035 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.