عمرو أديب في وصلة هجوم لاذعة: مرتضى منصور خان الزمالك وحط سكينة في ضهر النادي

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متهمًا إياه بأنه يقف وراء البلاغ الذي تسبب في تعطيل ملف أرض أكتوبر الخاصة بالنادي.

واضاف أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، قائلا: "لازم تعرفوا إن اللي عمل البلاغ ده هو المعزول مرتضى منصور.. الراجل ده غِل وحقد.. بيقولك أنا والنادي وعيالي.. أنت وعيالك خربتوا النادي يا مرتضى".

وأضاف: "أنا من 20 سنة قلت له ما بخافش منك، وما حدش لازم يخاف من مرتضى منصور"، مؤكداً أن الأخير "خان النادي وخان الجمهور، وحط سكينة في ضهر الزمالك علشان يبوّظ الأرض ويوقف المشروع".

ووصف أديب منصور بأنه "فكرة ابتزاز"، مشددًا: "مرتضى منصور فكرة غلط.. فكرة لازم تموت".

تساءل الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، عن سر النفوذ الذي يتمتع به مرتضى منصور رغم عزله من رئاسة نادي الزمالك، قائلاً: "هو مرتضى منصور أقوى من نادي الزمالك؟".

وأكد أديب أن نادي الزمالك يحاول في الفترة الحالية أن يتنفس من جديد، وأن يسدد الديون التي تراكمت بسبب الإدارات السابقة، قائلاً: "النادي بيسدد الديون الزفت الزبالة اللي عملها هو وعياله".

وأضاف: "نادي الزمالك مؤسسة مصرية، نادي اجتماعي ورياضي بيربي أجيال وليه جماهير.. النادي عايز يعيش ويتقدم.. فليه نمشي ورا واحد عايز يخربه؟".

وأشار أديب إلى أن ملايين المصريين مرتبطين بهذا الحلم، قائلاً: "دول ملايين يا ناس.. ملايين النهاردة متعلقين بالأرض دي، محتاجين يشوفوا ناديهم واقف على رجليه".