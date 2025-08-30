أشاد الإعلامي عمرو أديب، بنجاح الحكومة في إدارة ملف الكهرباء خلال أشهر الصيف، مشددا أن ما يحدث يستحق الإشادة.



وقال خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «يجب أن أعترف بحدوث إدارة جيدة لتوليد الكهرباء هذا الصيف»، معقبا: «الشبكة القومية ربنا يبارك فيها وخمسة وخميسة، عبرنا هذا الصيف بنجاح».



وأشار إلى أن المواطنين لا يشعرون بقيمة النعمة إلا عند زوالها، قائلا: «نحن لا نشعر بالمصيبة إلا عندما تحدث، لو الكهرباء موجودة لا نأتي بسيرتها، لكن أول ما تتقطع خمس دقائق نقلب الدنيا، وأنا أكثر واحد عملت مهرجانات وقت ما كان النور بيقطع».



ووجه الشكر للمسئولين الذين عملوا على هذا الملف، على صعيد توفير الطاقة وأموالها وتشغيل المحطات، مضيفا: «لا أخفي سرا أنني كنت متشائما في بداية الصيف من قدرتنا على توليد الكهرباء، ومع ارتفاع درجات الحرارة، كانت لدي أيضا قناعة بأن النور سينقطع في أي لحظة، ولكن ويجب أن أعترف أنه حدث إدارة جديدة هذا الصيف».



وأوضح أن هذا النجاح تحقق نتيجة تدبير أموال طائلة لاستيراد الغاز وتوفير الغاز المازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، قائلا: «ثلاثة أشهر متتالية لم تنقطع الكهرباء يوما واحدا، نجحت الحكومة هذا الصيف أن يبقى فيه نور وطاقة وتكييف ومصانع تعمل، ولم نشعر بأي مآس أو مشاكل».



واختتم لافتا عدم اللجوء لتخفيف الأحمال رغم تسجيل أرقام استهلاك «مزعجة جدًا».