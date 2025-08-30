وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي معبر رفح البري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وبثت قناة إكسترا نيوز مشاهد لوصول وفد مجلس الشيوخ، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الذي اصطحب الوفد في الزيارة واستعرض آليات إدخال المساعدات إلى القطاع.

ويضم الوفد يضم السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية والاهتمامات بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جيف ماركيلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالمجلس.

وتشمل الزيارة تفقد المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدولة المصرية بشكل يومي إلى قطاع غزة عبر قوافل زاد العزة، والتي تمر لاحقًا عبر معبر كرم أبو سالم.

وتضمنت الزيارة تفقد المراكز والمخازن اللوجستية بمدينة العريش، للاطلاع على آليات تجهيز وتعبئة وتكويد المساعدات، وتغليف وتهيئة الشحنات الإنسانية، بالإضافة إلى متابعة سير عمليات الدعم التي يتم نقلها برًا إلى قطاع غزة.