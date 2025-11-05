سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 5 فلسطينيين بينهم سيدة وابنتها وطفلان بمحافظتي القدس وطوباس وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية على منصتها الرقمية، إن "قوات الاحتلال اعتقلت أما وابنتها من بلدة حزما (شمال شرق)".

وأضافت أن الجيش أطلق "قنابل الغاز والصوت بكثافة في أرجاء البلدة" قبل انسحابه منها.

وجنوب شرق مدينة القدس، ذكرت المحافظة أن الجيش الإسرائيلي "اقتحم بلدة أبو ديس وألقى قنابل الصوت بشكل مكثف".

وفي شمال الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باعتقال الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواطنين بينهم طفلان خلال اقتحامه محافظة طوباس.

ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة قوله، إن "الاحتلال اعتقل الطفلين عبد القادر علان محمود دبابرة (17 عاما)، وإبراهيم جمال إبراهيم خليل (16 عاما) خلال مداهمة منزلي ذويهما في مدينة طوباس، والشاب عزات إبراهيم يوسف بشارات (37 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة طمون (جنوب شرق)".

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين خلال عامي الإبادة الجماعية في غزة.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1065 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.