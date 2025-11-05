استشهاد فلسطينيين على يد جيش الاحتلال بدعوى اجتيازهما الخط الأصفر في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قتل فلسطينيين وسط قطاع غزة، بدعوى اجتيازهما ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

و"الخط الأصفر" هو خط وهمي يفصل بين المناطق التي ما زال فيها الجيش الإسرائيلي بالجهة الشرقية من قطاع غزة، وبين المناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها في المناطق الغربية منه.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه "تم رصد شخصين اجتازا الخط الأصفر في حادثين منفصلين اليوم الأربعاء، حيث اقتربا من القوات العاملة في وسط القطاع".

وزعم أن الشخصين كانا يشكلان تهديدا لتلك القوات، حيث "تم إطلاق النار وقتلهما".

ولم يبيّن الجيش ما إذا كان الفلسطينيان مسلحين، كما لم يعلن يكشف عن مصير جثتيهما.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين قرب "الخط الأصفر" بزعم تجاوزهم له، ودون أن يبادر بإنذارهم قبل إطلاق النار عليهم.

وهذا الخط غير واضح المعالم بالنسبة إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يدفع بعضهم لاجتيازه دون قصد، بينما حاول آخرون الوصول إلى منازلهم المتضررة لتفقدها، قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار عليهم دون إنذار مسبق وبقصد القتل.

ومنذ توقيع الاتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية، قتلت إسرائيل 241 فلسطينيا وأصابت 609 آخرين، في عدة خروقات إسرائيلية، وفق وزارة الصحة بغزة حتى مساء الأربعاء.

وبانسحابه إلى "الخط الأصفر" ما زال الجيش الإسرائيلي يسيطر على 53 في المئة؜ من مساحة قطاع غزة، على أن ينفذ انسحابات لاحقة وفقا لمراحل الاتفاق.

وأنهى الاتفاق، إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، حيث قتل خلالها 68 ألفا و875 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و679 آخرون، مع تدمير 90 في المئة من البنى التحتية في القطاع.