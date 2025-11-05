أمريكا تقترح على مجلس الأمن رفع العقوبات عن رئيس سوريا قبيل زيارته للبيت الأبيض

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من أعضاء حكومته، قبيل زيارة تاريخية إلى البيت الأبيض.

وفي مشروع قرار حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، اقترحت الولايات المتحدة أن يُسقط المجلس المكون من 15 عضوا سلسلة من العقوبات المرتبطة بالشرع ووزير الداخلية السوري أنس حسن خطاب.

ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القرار للتصويت غدا الخميس، وفقا لمصدر مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث عن خطط لم تعلن بعد.

ولإقرار المشروع، يتطلب الأمر دعم تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية: الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة.

ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين يسعون لإتمام ذلك قبل أن يستضيف الرئيس دونالد ترامب نظيره السوري الشرع في واشنطن يوم الإثنين، في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأمريكية منذ استقلال سوريا عام 1946.

ومن المتوقع أن تنضم سوريا، خلال زيارة الشرع لواشنطن، إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يضم نحو 80 دولة تعمل على منع عودة التنظيم المتطرف.