ترامب في تهنئة مثيرة للجدل: عيد ميلاد مجيد للجميع بمن فيهم حثالة اليسار المتطرف

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهنئة لعيد الميلاد المجيد، عبر منصة “إكس”، شملت هجومًا على ما وصفه بـ«اليسار المتطرف»، قائلا: "عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم حثالة اليسار المتطرف" مؤكدًا أنهم يسعون لتدمير البلاد لكنهم يفشلون.

وأضاف: "لم نعد نعاني من الحدود المفتوحة ولا من مشاركة الرجال في الرياضات النسائية، ولا من فرض التحول الجنسي على الجميع ولا من ضعف تطبيق القانون".

وأشار إلى "تحقيق معدلات قياسية في سوق الأسهم وخطط التقاعد، وانخفاض الجريمة، وانعدام التضخم، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%".

وتابع أن الرسوم الجمركية أسهمت في تحقيق ازدهار اقتصادي وتعزيز الأمن القومي، مختتمًا منشوره بعبارة: «حفظ الله أمريكا».