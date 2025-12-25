الجروان: الحوار الثقافي الجاد لا يكون إلا عملا مؤسسيا منظما

أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان أن الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري، لعبت عبر التاريخ دورا محوريا في تشكيل الثقافة الإنسانية، وفى مد جسور التواصل بين الحضارات قمصر، بما تمثله من ثقل حضاري وثقافي وتاريخي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الوعي العربي، وحاضنة للفكر المستنير، ومنبرا للاعتدال، وجسرا بين الشرق والغرب.

وأوضح الجروان على هامش مشاركته في المؤتمر الفكري العربي صورة العرب وحوار الثقافات - رؤى مستقبلية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دور مصر، ومعها سائر الشعوب العربية، ليس دورًا طارنا أو مستحدثا، بل هو دور متجذر في التاريخ تشهد له العواصم العالمية، والجامعات والمتاحف والمكتبات، ومسارات الفكر الإنساني.

وتابع: أننا عندما تتحدث عن حوار الثقافات لا نقصد به حكايات عابرة، أو أعمالاً فنية منعزلة عن السياق، ولا اختزال الثقافة في فيلم أو رواية أو صورة نمطية. نحن نتحدث عن ثقافة هادفة مطلوبة في هذه المرحلة.

كما أشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم بتنظيم المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي يأتي ليجسد نموذجا مهما للتكامل البناء بين مؤسسات المجتمع المدني العربي والمنظومة العربية الرسمية، ويؤكد أن الحوار الثقافي الجاد لا يكون إلا عملا مؤسسيا منظما، يقوم على الشراكة، والمسئولية، والرؤية المشتركة.

وأكد الجروان أن المجتمع المدني العربي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بدور فاعل ومسؤول، في إطار منظومة عربية متكاملة، تعمل بتنسيق وتكامل مع الحكومات، ومع الإعلام الهادف ومع الجامعات ومراكز البحث، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، وبما يخدم المصلحة العربية العلياء والصورة العربية الجامعة غير المنقسمة، والمعتدلة في رؤيتها ومواقفها، مشيرا لدور المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي كان ولا يزال شريكا فاعلا في هذا المسار.