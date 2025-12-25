صحيفة إسرائيل اليوم: لقاء نتنياهو وترامب المرتقب سيختتم بإعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة

• "إسرائيل اليوم" قالت إن ترامب ونتنياهو سيبحثان في لقائهما المرتقب الاثنين، الملف الإيراني "خلف أبواب مغلقة"..

قالت صحيفة عبرية، الخميس، إن لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في 29 ديسمبر الجاري سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "جدول أعمال اجتماع نتنياهو وترامب المقرر عقده (في فلوريدا) الاثنين، سيركز على قضيتين رئيسيتين، وستُناقش إحداهما خطوات إنهاء الحرب في غزة، فيما ستناقش الأخرى المسألة الإيرانية خلف الأبواب المغلقة".

وأضافت أن الاجتماع "سيتناول تفاصيل المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسيتمحور حول نزع سلاح حماس وإنشاء هيئات حكم بديلة في غزة".

وأردفت الصحيفة أن تلك الهيئات "ستشمل هيئة إشرافية وهي مجلس السلام برئاسة ترامب، وسلطة حكم مدنية تتألف في معظمها من مسؤولين فلسطينيين من غزة".

ونقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها، إنه "من المتوقع أن يتضمن البيان المشترك الختامي للاجتماع، إلى جانب القضية الإيرانية، إعلاناً عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مؤسسات دولية لإعادة تأهيل غزة، كجزء من مسار إنهاء الحرب".

وقالت الصحيفة: "تكمن إحدى الصعوبات الرئيسية بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة في عدم القدرة على تشكيل قوة متعددة الجنسيات، وذلك بسبب رفض الدول نشر قوات طالما بقيت حماس مسلحة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يتركز معظم التقدم الأولي على المسار المدني".

وأضافت وفقًا للمصادر، "سيتم الإعلان رسميًا عن هيأتين في نهاية الاجتماع، أو بعد عدة اجتماعات وهما مجلس السلام المؤلف من شخصيات وقادة دوليين، وسلطة حكم مدنية جديدة تتألف في غالبيتها من فلسطينيين شغلوا سابقًا مناصب في السلطة الفلسطينية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "قوائم بأسماء بعض هؤلاء الموظفين السابقين في السلطة الفلسطينية نُقلت إلى إسرائيل لإجراء تدقيق أمني، للتأكد من عدم انتمائهم إلى حماس" دون تفاصيل.

وأشارت إلى أن "الأمريكيين يرغبون في إطلاق المبادرة عبر مؤتمر دولي، يُرجّح عقده في الولايات المتحدة في يناير، بمشاركة ترامب وقادة الشرق الأوسط والدول الشريكة".

وقالت الصحيفة: "بعد ذلك، من المتوقع أن تبدأ إسرائيل والوسطاء وحماس مناقشات حول المرحلة الثانية، والتي ستشمل نزع سلاح حماس، ونقل السلطة الإدارية، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى خط دفاعي جديد".

وتوصلت إسرائيل و"حماس" في 9 أكتوبر الماضي إلى اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار بغزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا، بالاستناد إلى خطة من 20 نقطة طرحها ترامب لإنهاء الحرب.

وفي اليوم التالي، دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ لكن إسرائيل خرقته مئات المرات ولم تلتزم بكامل بنوده سيما المتعلقة بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات، رغم التزام حماس الكامل، ما أدى لاستشهاد أكثر من 400 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

كما تماطل إسرائيل في الانتقال للمرحلة الثانية متذرعة ببقاء رفات أحد جنودها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

وتشمل المرحلة الثانية "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "فيما يتعلق بإيران، من المتوقع أن تقدّم إسرائيل للرئيس ترامب، خلال اجتماعهما في فلوريدا، معلومات استخباراتية وتقييمات مُتراكمة حول وتيرة إعادة تأهيل إيران العسكري".

وقالت: "يتمثل أحد أهداف إسرائيل في ضمان اعتراف الولايات المتحدة بأنه طالما بقي النظام الإيراني الحالي في السلطة، ستواصل طهران إدارة منظمات في جميع أنحاء المنطقة، وتأجيج الصراعات، وعرقلة ما تعتبره واشنطن الصفقة الكبرى، أي الخطة الأمريكية الشاملة للشرق الأوسط".

وأضافت: "ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو وترامب ضرورة مواجهة إيران، بهدف نهائي يتمثل في إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل كبير، وإزالة التهديدات النووية والصاروخية".​​​​​​​

وفي يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتزايد التوقعات بشن حرب جديدة على إيران، وتخيم هذه المسألة على لقاء ترامب ونتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2024؛ لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بغزة.​​​​​​​