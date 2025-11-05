لم يكتف فريقه سموحة بتوجيه ضربة قوية للزمالك على مستوى منافسات بطولة كأس السوبر المصري، لكرة اليد، بتغلبه عليه في وقت سابق اليوم بنتيجة 29-28، ليحقق انتصارا جديدا على الأبيض في لعبة أخرى.

وفي بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة، فاز سموحة على الزمالك بنتيجة 73-72 اليوم الاربعاء، لتتعقد حسابات أبناء ميت عقبة في التأهل عن دور الثمانية في البطولة.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة المقبلة، على مستوى الدوري المرتبط والفريق الأول معا من أجل الحفاظ على آماله في التأهل.

وكان الزمالك قد أعلن في سبتمبر الماضي تعاقده مع الإسباني أليكس فورمينتو لقيادة الفريق خلفا للمدرب عصام عبدالحميد، حيث يأمل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في تحسن أوضاع ألعاب الصالات والعودة للمنافسة على البطولات.