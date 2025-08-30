قال الإعلامي عمرو أديب، في تصريحات عبر برنامجه الحكاية على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن أرض أكتوبر المخصصة لنادي الزمالك ليست مجرد قطعة أرض عادية، بل هي "روح الزمالك وأمل النادي ومستقبله".

وأوضح أديب أن هذه الأرض ظلّت مهملة على مدار سنوات طويلة، ولم تستثمرها مجالس الإدارة المتعاقبة، مضيفًا: "أي حد ممكن يقول قطعة أرض.. خدوا أي حتة أرض.. لكن الأرض دي بالتحديد مر عليها سنين وسنين وما اتعملش فيها حاجة".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الحالي هو "مجلس إصلاح"، لكنه ورث "تركة سيئة جدًا مليانة فساد وديون ومشاكل"، مؤكداً: "الناس دي بتحاول تشم نفسها وتقف على رجليها".

وشدد على أن الأرض تمثل مشروعًا قوميًا رياضيًا، قائلاً: "إحنا مش بنتكلم عن ناس واخدين أرض يعملوا بيها كومباوند أو يتربحوا منها.. إحنا بنتكلم عن نادي مملوك للدولة".

وجتمع وفد نادي الزمالك مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حيث أبدى الوزير تفهمه الكامل للإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة النادي، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التظلم المقدم من الزمالك لاستئناف العمل بفرع أكتوبر. ونتج عن اللقاء اتفاق الطرفين على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن هذا التظلم، كما أكد الوزير على دعم الدولة الكامل للزمالك وجماهيره، نافياً بشكل قاطع جميع المزاعم المتداولة حول وجود مطور جديد لأرض النادي، ومبدياً استعداد الوزارة لمنح الزمالك أرضاً إضافية في التجمع الخامس بمجرد إثبات الجدية في العمل على أرض فرع أكتوبر، وفقًا لبيان نادي الزمالك.

وجاء هذا اللقاء بعد إعلان وزارة الإسكان سحب أرض الفرع بسبب عدم تحقيق أي تقدم ملحوظ في نسب الإنجاز، مما دفع النادي إلى التقدم ببلاغ للنائب العام حول ما تردد عن مخالفات متعلقة بالأرض، وإلى مناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاستعادتها. وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق سلامة إجراءاتها والتزامها بأحكام القانون، مشيرة إلى أنه تم إخطار النادي في الرابع من يونيو الماضي بالإجراءات القانونية لسحب الأرض نظراً لعدم الالتزام.

