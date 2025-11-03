تشهد قائمة نادي الزمالك التي أعلنها المدير الفني الشاب أحمد عبدالرؤوف لبطولة كأس السوبر المصري، تغييرات كثيرة بالمقارنة مع قائمة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق، والتي خاض بها الفريق النسخة الماضية من كأس السوبر في الإمارات أيضا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وكانت قائمة الزمالك للموسم الماضي قد ضمت كل من:-

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – جيفرسون كوستا – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بن تايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبدالله السعيد – ناصر ماهر – محمود شيكابالا – مصطفى شلبي- أحمد إيشو- أحمد زيزو- كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.

وتشهد القائمة غياب 14 لاعبا سواء رحلوا عن الفريق بشكل نهائي، أو يغيبون للإصابة أو لأسباب فنية مع استمرارهم في القائمة.

في المقابل تضم القائمة وجوها جديدة مثل عبدالحميد معالي وعدي الدباغ وشيكو بانزا وخوان بيزيرا.