حماس تدعو لترجمة إدانة دول أوروبية للعدوان على غزة إلى خطوات عملية

أشادت حركة حماس، بإدانة وزراء خارجية كل من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، للعدوان الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن هذه الإدانة تُمثّل خطوة مهمّة تضاف إلى موجة الإدانات الدولية المتصاعدة والمطالِبة بوقف العدوان والإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، الدول الأوروبية، ودول العالم الحر، إلى ترجمة تلك المواقف، إلى خطوات عملية ملموسة، وإجراءات عقابية رادعة، لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وانتهاكات الاحتلال المستمرة لأحكام القانون الدولي.

وأدان وزراء خارجية، آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان إسرائيل نيتها إقامة وجود دائم في مدينة غزة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن تصعيد العمليات العسكرية يتسبب في مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وكبار السن ويعرض المحتجزين للخطر، منددين بالتهجير القسري للفلسطينيين، واعتبروه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ووصف الوزراء تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المراكز التي تؤوي النازحين الضعفاء، بأنه أمر "غير مقبول"، داعين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف عملياتها العسكرية فورًا".

وقالوا: "نشعر بالصدمة من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفق تصنيف الأمن الغذائي (IPC)، ومن خطر انتشار الأمراض إلى المناطق المحيطة في الأسابيع المقبلة"، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بواجباتها الإنسانية، والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل بشكل كامل للتخفيف من الكارثة الإنسانية.