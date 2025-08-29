وزير الرياضة: القانون الجديد سيمنع تضارب الأرقام في عقود اللاعبين

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 ، سيلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها مع فرض رقابة مالية على الأندية فور تطبيق العمل بالقانون.

صرح صبحي عبر قناة TEN مساء الخميس "قانون الرياضة الجديد سيضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف، وكذلك أسعار اللاعبين".

شدد "لن نسمح بتكرار ما كان يحدث في القانون السابق رقم 71 لسنة 2017 ، ولن نقبل أن يقوم أي نادٕ بتسجيل لاعب في فريقه مقابل عقد ضئيل، بينما يحصل اللاعب على أضعاف هذا الرقم".

وختم وزير الرياضة "القانون الجديد وضع ضوابط جديدة خاصة بقواعد اللعب المالي النظيف ولن يستطيع أي ناد عدم الالتزام بها".