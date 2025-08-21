لميس الحديدي: ظهوري على شاشة النهار تأخر 14 عامًا

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن قناة النهار كانت الوجهة الأولى المفترضة لها في عام 2011 قبل انضمامها إلى قناة CBC، مشيرة إلى أن ظهورها على شاشتها تأخر 14 عامًا.

وقالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إنها سعيدة بالانضمام إلى شبكة قنوات النهار في خطوة جديدة بمسيرتها المهنية، مضيفة أنها ستجتهد لتقديم إعلام يليق بالمشاهد المصري.

وختمت لميس الحديدي منشورها بقولها إنها سعيدة بالتعاون مع علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، ومحمد هاني، رئيس الشبكة.

وكانت شبكة تليفزيون النهار قد أعلنت تعاقدها مع الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامج توك شو رئيسي على قناتها العامة اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

وقال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة قنوات النهار: «انضمام لميس الحديدي يمثل قيمة وقوة كبيرة لشبكتنا، ولا يختلف اثنان على أنها الاسم الأول والأبرز والأمهر في تقديم برامج الشؤون الجارية، كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها المميز أكسبها شخصية إعلامية متفردة».

من جانبه، قال محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار: «أي محطة تتمنى أن تكون لميس الحديدي من ضمن نجومها. وسيُعرض برنامجها أربعة أيام أسبوعيًا، وأتوقع أن يكون علامة فارقة كعادتها».