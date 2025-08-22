بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجًا على خطة الاستيطان في الضفة الغربية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، على خلفية موافقة تل أبيب على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع استيطاني واسع بمنطقة "E1" شرق القدس المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى، الخميس، إن المشروع يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، ويحمل مخاطر جدية على الأمن والاستقرار، مؤكدين أن الاستيطان لن يجلب "أي فوائد للشعب الإسرائيلي" بل "يؤجج العنف وعدم الاستقرار".

وحث البيان إسرائيل على التراجع الفوري عن الخطة، مشيرًا إلى أن المشروع ظل معلقًا لعقود بضغط أمريكي، قبل أن تعيد الحكومة الحالية تفعيله.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخاضع لعقوبات بريطانية، قد صرّح بأن القرار "يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

وفي سياق متصل، دعت لندن إسرائيل إلى السماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة، مع استعداد تل أبيب لتوسيع عملياتها العسكرية هناك، مؤكدة في بيان صادر عن "ائتلاف حرية الإعلام" المكون من 26 دولة، أن الصحافة المستقلة ضرورية "لكشف الواقع المدمر للحرب"، ومنددة بالقيود المفروضة على الإعلام والعنف الموجه ضد الصحفيين.