أردوغان يختتم زيارته إلى أذربيجان

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارته إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد مشاركته في مراسم "يوم النصر"، ذكرى تحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وذكر مراسل الأناضول أن الرئيس أردوغان والوفد المرافق له غادروا مطار حيدر علييف الدولي في باكو، عائدين إلى تركيا.

وكان في وداع الرئيس التركي في المطار، النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني سمير شريفوف، والسفير الأذربيجاني لدى أنقرة رشاد محمدوف، والسفير التركي لدى باكو بيرول أكغون.

وشارك أردوغان في وقت سابق السبت في احتفالات "يوم النصر"، إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وشهدت باكو لقاءً ثلاثيا جمع الرئيسين التركي والأذربيجاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، حيث بحثوا المستجدات الإقليمية والدولية.

وفي 2 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية" وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة في إقليم "قره باغ" بعد تحريرها، عقب نحو 3 عقود من الاحتلال الأرميني.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستعادت بموجبه باكو السيطرة على محافظات محتلة.