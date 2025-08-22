كامل الوزير: الانتهاء من إنتاج جميع أنواع حافلات وسيارات النصر في عيد العمال المقبل

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة نجحت بالتعاون مع قطاع الأعمال في إعادة تشغيل «مصنع 4» بشركة النصر للسيارات لإنتاج الأتوبيسات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن المصنع كان يحتاج إلى سوق لتصريف منتجاته ومنح العمالة حقوقها، لافتا إلى نجاح الوزارة في توفير ذلك عبر تعاقد وزارة النقل على شراء 500 أتوبيس على مراحل.



وتابع: «استطعنا أن نعيد مرة ثانية صناعة الأتوبيسات، ونعيد الآن صناعة السيارات وبدأنا بسيارة كهربائية»، مضيفا أن: «خلال احتفال عيد العمال المقبل في 1 مايو، الرئيس السيسي يشرفنا في النصر للسيارات، وسنكون أنتجنا كل أنواع الأتوبيسات والسيارات، ونكون دخلنا كمان في اللواري، والسيارة النصر القديمة».

وأكد أن الهدف الأسمى هو النهوض بالصناعة المصرية وتوفير فرص عمل، سواء عبر إعادة تشغيل الشركات بنفسها أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي.

وأشار إلى حل مشاكل شركة «النصر للمسبوكات» التي كانت متوقفة لأكثر من عامين، وتوفير المواد الخام اللازمة للتشغيل عبر تزويد المصنع بـ35 ألف طن من خردة السكك الحديدية، لافتا إلى عودة الشركة التي تعد الوحيدة في مصر لإنتاج مواسير الزهر المرن، مع عودة العمل لتقاضي رواتبهم.