الرئيس الفلسطيني: بدأنا بالإصلاحات التي تعهدنا بها للولايات المتحدة



في أول تعليق له على الاتفاق الذي تم توقيعه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بوقف إطلاق النار وبإطلاق سراح الأسرى.

وفي مقابلة حصرية مع القناة "12" العبرية، شدد الرئيس على أنه بدأ بالفعل في تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وذلك بعد الاتفاق على أنه بمجرد أن تلتزم السلطة الفلسطينية بإصلاحات ترامب، ستستلم السيطرة على قطاع غزة، بحسبوكالة معا الفلسطينية.

وقال أبو مازن: "أود أن أقول بشكل واضح وصريح، لقد أطلقنا إصلاحا يشمل أيضا رواتب الأسرى، وقد تم ذلك بتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها. وبالنسبة لجميع الإصلاحات الأخرى في التعليم، والاقتصاد، والصحة والأمن، جميعها دخلت حيز التنفيذ".

وأضاف أن "جزءا من الإصلاحات قد تم تنفيذه بالفعل، ويجب الاستمرار في العمل على الإصلاحات الأخرى وتنفيذها حتى نصل إلى وضع تكون فيه السلطة الفلسطينية نموذجا يُحتذى به وسلطة قائمة تستطيع الاستمرار في قيادة الشعب الفلسطيني".

وأشار "أبو مازن" إلى أن "ما حدث اليوم وهذا الحدث، يشكل لحظة تاريخية. كنا نأمل وما زلنا نأمل أن نوقف سفك الدماء الذي يحدث في منطقتنا، في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس. نحن سعداء جدا اليوم بتوقف سفك الدماء، ونأمل أن نستمر في هذا الطريق وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل".

وأعرب الرئيس عباس عن شكره لترامب على "الجهود التي بذلها"، مؤكدا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى دفع عملية السلام قدما".