مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالعجمي غربي الإسكندرية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، مصرعها، وذلك إثر سقوطها في منور منزلها، بشارع عبد الحميد الطلخاوي، منطقة العجمي، غربي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بمصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، وجود جثة مسجاة غارقة في الدماء، وقد فارقت الحياة، متأثرة بإصاباتها البالغة في أنحاد الجسم.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد بدأت الواقعة بخلافات أسرية، حيث نشبت مشادة حادة بين والد الفتاة ووالدتها في الليلة التي سبقت الحادت، وعلى أثرها حاولت إنهاء حياتها ليلًا، لكن ذويها تمكنوا من منعها.

وأضافت التحريات أنه وفي صباح اليوم التالي، تمكنت الفتاة من الانفراد بنفسها ودخلت الحمام، ثم أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من نافذة المنور بالطابق الرابع من العقار.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.