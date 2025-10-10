إسرائيل تمنح مسئولي الأمم المتحدة الضوء الأخضر لبدء تسليم المساعدات اعتبارا من الأحد

قال مسؤول في الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لسلطات الأمم المتحدة لبدء إيصال المساعدات إلى غزة اعتبارا من يوم الأحد.

وتم منح المسؤول الأممي، الذي رفض الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل لم تُكشف بعد، تصريحًا للإدلاء بالمعلومات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وستشمل المساعدات 170 ألف طن متري تم وضعها بالفعل في خط الإمداد في دول مجاورة مثل الأردن ومصر، في انتظار إذن القوات الإسرائيلية لاستئناف عمل المسؤولين الإنسانيين.

وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من إيصال 20% فقط من حجم المساعدات المطلوبة لمعالجة الوضع المتدهور والخطر في غزة، وفقا لتصريحات توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وبعد الإعلان يوم الأربعاء عن اتفاق وقف إطلاق النار، شدد فليتشر يوم الخميس على ضرورة فتح جميع نقاط الدخول إلى قطاع غزة لتسليم المساعدات الإنسانية "على نطاق أوسع بكثير".