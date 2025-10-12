زعيم المعارضة باتريك هيرميني يفوز برئاسة جزر سيشل بعد حملة ضد الفساد

فاز زعيم المعارضة في جزر سيشل الواقعة في شرق إفريقيا، باتريك هيرميني، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد حملة ركزت على مكافحة الفساد.

وأعلنَت لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، أن هيرميني، وهو طبيب ورئيس سابق للبرلمان، حصل على 7ر52%% من الأصوات، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته ويفل رامكالوان، الذي نال 3ر47%.

وأقر الرئيس الخاسر بهزيمته وتعهد بانتقال سلمي للسلطة، معلنا يوم غد الاثنين عطلة عامة لإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال.

ويُنظر إلى تعهد هيرميني بمحاربة الفساد باعتباره عاملا حاسما في فوزه، إذ وجه مرارا انتقادات إلى مشروع فندقي أقرته الإدارة السابقة على جزيرة أسانبشن المرجانية المحمية.

وتعد الجزيرة، التي كانت تُستغل سابقا لاستخراج "الجوانو" الغني بالنيتروجين، اليوم موقعا استراتيجيا مهما ضمن جزر البلاد الـ115.

وأبدت الهند اهتمامها بإنشاء قاعدة عسكرية هناك، غير أن المقترح رُفض. كما تصاعدت حالة الاستياء الشعبي بعد قيام إدارة رامكالوان بتأجير أجزاء من الجزيرة للعائلة الحاكمة في قطر، التي تبني حاليا منتجعا فاخرا فيها.

وتُعد شواطئ الجزيرة الطويلة موطنا لمواقع تعشيش سلاحف البحر المهددة بالانقراض.