قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا، إن اللجنة ليست طرفًا في المفاوضات التي تفضي إلى تبادل الأسرى.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، أن اللجنة تلعب دورًا كوسيط إنساني محايد، ستكون جاهزة لتنفيذ بنود الاتفاق عندما يُطلب منها ذلك (عملية تبادل الأسرى) بناء على المعايير الإنسانية التي تعمل بها.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على ضمان أمن وسلامة وكرامة من سيُضعون في عُهدة الصليب الأحمر من أجل لم شملهم من أسرهم سواء من الأسرى الفلسطينيين أو المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجثامين.

وشدد على أن اللجنة الدولية أبلغت أطراف الاتفاق بهذا الأمر، موضحًا أن التجهيزات تتم على قدم وساق، وأن طواقم اللجنة في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل مُجيشّة من أجل تنفيذ هذه العملية بأكبر قدر من المهنية كما عمل الصليب الأحمر دائمًا.

ولفت إلى أنّ الصليب الأحمر يولي أيضًا اهتمامًا بتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة، سيلعب دورًا كبيرًا بهذا الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة، استئنافًا لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الملف.

وأكّد أنه لا يمكن الحديث حاليًّا عن الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بعملية تبادل الأسرى، موضحًا أن جميع هذه التفاصيل في غاية الدقة كما أنها مترابطة مع بعضها البعض.

ونوه بأن اللجنة تصدر بيانًا بعد إنجاز كل شق من هذه العملية الإنسانية المعقدة بتحديث عن الأرقام وآلية التنفيذ كما جرى الأمر فترة إطلاق النار الأولى والثانية.