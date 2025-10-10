قيادي في حماس: الاحتلال يسيطر على 53% من غزة ولن نقبل بذلك مستقبلا

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الاحتلال انسحب إلى الخط الأصفر لكنه ما زال يسيطر على 53 % من مساحة القطاع.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن الحركة لن تقبل في المستقبل بقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا.

وأشار إلى أن استمرار وجود الاحتلال في خط فيلادلفيا يعزل قطاع غزة عن عمقه العربي والمصري، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تكفل إنهاء الحرب وإدخال المساعدت إلى القطاع.

ولفت إلى أن خطوط الانسحابات التي وضعها الاحتلال ليست دقيقة ووضعت بصورة عشوائية، موضحًا أن عمليات تبادل الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل.

ونوه القيادي في حماس، بأن الحركة لديها توجه عام بعدم الاحتفال بعملية تسليم الأسرى أو عسكرتها.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتعلق بالمشروع الوطني ودراسة وجود قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية.