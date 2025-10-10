قال الإعلامي عمرو أديب، إنَّ الأمور بشأن غزة تتطور على مدار الساعة، مؤكدا أن العالم سيتوافد على شرم الشيخ.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه سيتم تنظيم احتفالية ضخمة لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بحضور رؤساء دول وقيادات إقليمية ومنظمات عالمية.

وأوضح أن الأمر لن يكون مقتصرًا فقط على حضور الرئيس الأمريكي لكن الأمر أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا حديث حتى الآن عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الحدث.

وأكد أن خطوة التوصل لهذا الاتفاق يستحق الاحتفاء والاحتفال، مشيرًا إلى أن الدور المصري يبدأ ولا ينتهي بخلاف الأطراف الأخرى التي ينتهي دورها في هذه المرحلة.

وشدد على أنّ مصر ستكون مسئولة عن الداخل والخارج، وما يدخل هي المعونات والمساعدات التي ستدخل من خلال معابر البضائع، كما أنه سيتم استقبال أهل غزة المصابين الذين هم في حاجة لتلقي العلاج، وأيضًا نقل أهالي غزة الراغبين في العودة.

وأكد أن مصر ستقود المفاوضات بشأن من سيدخل ومن يخرج، موضحًا أن هذا الأمر لدواعٍ إنسانية كما كان يحدث قبل 7 أكتوبر 2023.

وأفاد بأن مصر هي التي ستعمل على تيسير جميع المساعدات إلى غزة، وستمار الضغط على إسرائيل لإدخال المعونات التي يحتاجها أهالي القطاع.