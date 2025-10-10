نجم الزمالك السابق: التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء

أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، ضرورة مساندة ودعم النجوم القدامى ورموز النادي للقلعة البيضاء في الوقت الحالي لتخطي المرحلة الحالية.

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يستحق التضحية من جميع أبنائه وأي مدير فني لديه أخطاء وأتمنى تداركها خلال فترة التوقف الحالية، والزمالك طوال تاريخه نادي بطولات ونستطيع العودة من جديد وتصحيح المسار".

وأضاف: "أبارك لجماهير الكرة المصرية على تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 ونحتاج دعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام وإبراهيم حسن".

وكان منتخب مصر قد هزم جيبوتي 3-0 مساء الأربعاء ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك قبل جولة من ختام مشوار التصفيات إذ يلاقي غينيا بيساو في الجولة الأخيرة يوم الأحد المُقبل.