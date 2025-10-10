منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى السماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورا

دعت منظمة أطباء بلا حدود، السلطات الإسرائيلية إلى السماح "بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق" إلى قطاع غزة، وذلك عقب دخول وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وأكدت المنظمة في بيانها ضرورة السماح بإجلاء المرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية طبية تخصصية عاجلة.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن "وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع زيادة فورية وكبيرة ومستدامة للمساعدات المتدفقة إلى داخل قطاع غزة وعبره، بما في ذلك إلى شمال القطاع".

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود، أن معاناة سكان غزة لم تنتهِ بعد، قائلة: "إن الفلسطينيين في غزة الذين نجوا من الحرب يعيشون اليوم وسط أنقاض ما كان يوما منازلهم، ويواجهون احتياجات هائلة على الصعيدين الطبي والنفسي، فضلا عن احتياجاتهم المادية".

وأردفت المنظمة، أن هناك حاجة ملحة إلى أبسط المستلزمات الأساسية في قطاع غزة، مثل المعدات الطبية والأدوية والغذاء والمياه والوقود والمأوى الملائم، وحذرت من أن الغالبية العظمى من السكان يواجهون اقتراب فصل الشتاء بدون سقف يؤويهم.