تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2% بعد تهديد ترامب للصين

تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2% في تعاملات ظهيرة اليوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية.

ويتجه المؤشر الرئيسي للبورصة الأمريكية نحو تسجيل أسوأ أداء له منذ أبريل الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 622 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.7%.

كانت الأسهم في طريقها لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم، حتى أعلن ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، إنه يدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وأعرب عن استيائه من القيود التي فرضتها الصين على صادراتها من المعادن النادرة.