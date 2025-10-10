مي عمر تنضم إلى أحمد العوضي في فيلم شمشون ودليلة في أول تعاون سينمائي بينهما

تعاقدت الفنانة مي عمر على المشاركة في بطولة فيلم "شمشون ودليلة" إلى جانب الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون سينمائي بينهما، حيث تجسد دور "دليلة" بينما يؤدي العوضي دور "شمشون".

وجرى التوقيع رسميًا بحضور مخرج العمل رؤوف السيد، ومنتجي الفيلم أحمد السبكي وكريم السبكي، للاتفاق على التفاصيل النهائية وبدء التحضيرات الأولية لتحديد مواعيد التصوير، مع تأكيد رصد ميزانية كبيرة لضمان خروج العمل بأفضل شكل للجمهور.

ويتم حاليًا معاينة عدة مواقع تصوير في دول أوروبية للاستقرار على إحداها لتصوير جزء من أحداث الفيلم.

فيلم "شمشون ودليلة" من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، مع استمرار التعاقد مع باقي فريق العمل؛ تمهيدًا لتحديد موعد التصوير النهائي.