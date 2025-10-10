وزير الأوقاف يشارك في ندوة تثقيفية وافتتاح المرحلة الأولى من منتجع الفيروز بالإسماعيلية

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، في الندوة التثقيفية الكبرى التي أُقيمت ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي الـ74، وذلك برعاية اللواء طيار أ.ح. أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية.

وخلال الندوة، رحّب المحافظ بالضيوف مشيدًا بمشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن تزامن العيد القومي مع ذكرى نصر أكتوبر يجسد رمز الفخر والعزة لكل مصري، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية كانت وما زالت رمزًا للصمود والعطاء. كما أشاد المحافظ بالجهود العلمية والدعوية لوزير الأوقاف، مشيرًا إلى تكريمه مؤخرًا ضمن أهم خمس شخصيات دينية مؤثرة عالميًا هذا العام.

وشهدت الندوة عرض فيلمين تسجيليين عن العالمين الجليلين أسامة الأزهري ونظير عياد، تناولا مسيرتهما العلمية والدعوية، فيما تناول وزير الأوقاف في كلمته ثلاث نقاط رئيسة: نجاح الإسماعيلية في تنظيم احتفال متميز يعبر عن روح الانتماء، وتزامن العيد القومي مع ذكرى النصر العظيم، والدور الوطني لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير وتأكيد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع 12 وزارة، مؤكدًا أن خطبة الجمعة تناولت مفاهيم مغلوطة مثل الغش وتخريب الممتلكات العامة والطلاق، ضمن جهود الوزارة لبناء الإنسان المصري الواعي المتدين المستنير.

واختُتمت الزيارة بمشاركة وزير الأوقاف في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منتجع الفيروز السياحي بمدينة الإسماعيلية، في إطار خطة الدولة لتطوير المنشآت السياحية والخدمية وتعزيز البنية التحتية لمناطق الجذب السياحي بالمحافظة، حيث أشاد الوزير بما تشهده الإسماعيلية من نهضة تنموية شاملة تجمع بين التنمية العمرانية والحفاظ على الهوية الوطنية.