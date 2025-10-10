أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الهام في وضع نهاية للحرب في قطاع غزة، قائلا: «مصر التي قيل عنها إنها خرجت من اللعبة؛ عادت اليوم لتكتب هي قواعد اللعبة».

وشدد خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن عودة مصر جاءت بالعقلانية والحكمة؛ ولم تكن بالصوت العالي أو الشعارات، مضيفا: «مصر عادت بالعقل الذي يفكر للعرب ويفكر لهم، وليس بالصوت الذي يصرخ».

وتابع: «مصر عادت مصر وسيطا يوقف الدماء، لا من يصنعه؛ عادت الدولة الأم التي تلم الشمل عند تفرق الجميع، اليوم، كل الذين حاولوا تشويه صورة الدور والقيادة المصرية؛ كان كل كلامهم فارغ، فالتاريخ يكشف دائما عن العظماء الذين يلعبون دورا في حياة الأمم».

وأكد أن أي هجوم أو كلام تم ترويجه لم يكن يعبر عن الواقع، مشيرا إلى أن «الزمن هو الحكم، اليوم الذي ينصف الرئيس السيسي ودوره ودور مصر».

وتساءل عن مصير أولئك الذين ادّعوا وهاجموا مصر، قائلا: «انظروا اليوم أين الذين ادعوا؟ اختفوا، وتراجعوا، اتفضحوا أمام الناس، والرئيس السيسي لا يزال هنا، يبني ويصنع المستقبل، ويبحث عن مستقبل هذا الوطن ومستقبل هذه الأمة».

وشدد أن الرئيس السيسي «جاء في مرحلة تاريخية فارقة ومهمة جدًا، واجه فيها كل المعارك ولم يُهزم أمام كل التحديات».

ووصف اللحظة الراهنة بأنها «لحظات فارقة في التاريخ المصري والعربي»، مؤكدا أن التاريخ «سيكتب ويسجل هذه الأدوار؛ لكن مصر عمرها ما بتبيع، ومصر دائمًا بتضحي، وستبقى دائمًا حجر عثرة أمام كل المخططات»، موجها التحية والتقدير للجيش المصري العظيم.

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر، في مدينة شرم الشيخ عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية مصرية أميركية قطرية.