تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز

تلقى ليفربول ضربة مفاجئة قبل انطلاق مواجهته أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض الألماني فلوريان فيرتز لإصابة عضلية خلال عمليات الإحماء على ملعب "سيتي جراوند"، ما أربك حسابات الجهاز الفني في اللحظات الأخيرة.

واضطر المدير الفني أرني سلوت إلى إجراء تعديل فوري على التشكيل الأساسي، بإشراك كورتيس جونز بدلًا من فيرتز قبل صافرة البداية بدقائق قليلة. وتُعد هذه الإصابة أحدث فصول معاناة الفريق مع الغيابات، حيث ينضم اللاعب الألماني إلى قائمة تضم ألكسندر إيزاك، جيريمي فريمبونج، واتارو إندو، كونور برادلي، وجيوفاني ليوني.

ومن المنتظر أن يكشف سلوت عن تفاصيل أكثر بشأن طبيعة الإصابة ومدة الغياب المحتملة عقب انتهاء اللقاء.

وتأتي إصابة فيرتز في توقيت حساس، بعدما بدأ مؤخرًا في استعادة مستواه بقميص "الريدز"، عقب انتقاله الصيف الماضي إلى "أنفيلد" في صفقة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الشهرين الماضيين، سجل النجم السابق لباير ليفركوزن ستة أهداف وصنع ثلاثة، وقدم أداءً مميزًا في الجولة الماضية، مسهمًا في تحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0.

ويسعى ليفربول لاستغلال تعثر تشيلسي وتأجيل مباراة مانشستر يونايتد من أجل تعزيز حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في المقابل، يخوض نوتنجهام فورست اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، في ظل صراعه للهروب من مراكز الهبوط تحت قيادة مدربه الجديد فيتور بيريرا.