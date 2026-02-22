الرئيس الألماني يهنئ مواطنه المخرج تشاتاك بالفوز بجائزة الدب الذهبي في برليناله

هنأ الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير، المخرج الألماني إيلكر تشاتاك على التكريم الذي ناله في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، حيث فاز فيلمه الدرامي السياسي "رسائل صفراء" بجائزة الدب الذهبي.

وبهذا التتويج، تذهب الجائزة الكبرى للمهرجان لعمل من إخراج مخرج ألماني، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

يتناول فيلم تشاتاك قصة زوجين من الفنانين الأتراك يتعرضان لـ "ضغوط حكومية" بسبب مواقفهما السياسية.

وذكر شتاينماير، بحسب ما أفاد به ديوان الرئاسة الاتحادية، أن موضوع الفيلم ذو طابع عام (لا يخص خالصة بعينها)، مشيرا إلى أنه يطرح على سبيل المثال تساؤلاً حول كيفية تصرف الفرد عندما يجد نفسه فجأة في مرصاد سلطة "دولة عقائدية" تعتبر تصرفاته "هدامة".

وأوضح شتاينماير، أن تشاتاك يصف إشكالية "قد يواجهها أي فرد منا، في وقت تتعرض فيه الديمقراطية والحرية للهجوم، حتى في بلدنا الموحد، على نحو لم يسبق له مثيل".

واختتم شتاينماير، تصريحاته قائلا: "بهذا، فإن فيلمكم 'رسائل صفراء' هو بمثابة نداء لعدم الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتفشى انبهار جديد بالسلطوية، بل للدفاع عن ديمقراطيتنا الليبرالية بكل حزم. أشكركم جزيلاً على ذلك".

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما في ألمانيا اعتبارا من الخامس من مارس المقبل.