نفوق حيتان عنبر بعد جنوحها قبالة ساحل الدنمارك

أفادت وسائل الإعلام دنماركية محلية، اليوم الأحد، بنفوق مجموعة من حيتان العنبر التي جنحت مؤخرا قبالة جزيرة فانو الدنماركية.

وأعلنت هيئة البث الدنماركية (دي آر)، اكتشاف أربعة حيتان بين جزيرة فانو وشبه جزيرة سكالينجن، أمس الأول الجمعة، وأُضيف حوتان آخران إلى العدد في اليوم التالي، وتردد أن جميعها من الذكور صغيرة السن.

وتضاربت التقارير، حول عدد الحيتان الجانحة، حيث تردد في البداية أن بعضها لا يزال حيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، سيتم استئصال عظام الفك من الحيتان النافقة وإرسالها إلى جامعة كوبنهاجن لإجراء مزيد من التحليلات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تجنح فيها حيتان العنبر في الدنمارك.