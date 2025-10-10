جيش الاحتلال: ندفع ثمنا باهظا بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم الجمعة، إن تل أبيب تدفع "ثمنا باهظا" بإطلاقها سراح أسرى فلسطينيين مقابل أسراها في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وردا على سؤال عن إطلاق أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، قال ديفرين في مؤتمر صحفي: "ندفع ثمنا باهظا لقضية نبيلة.. نحن ندرك هذا الثمن"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

لكنه هدد بأن أي شخص من الأسرى المحررين "يعود إلى الإرهاب سيدفع الثمن”، وفق زعمه.

وفي رده على سؤال بشأن تحقيق أهداف الحرب، قال ديفرين: "سنحقق هدف إعادة الرهائن (الأسرى بغزة) في الأيام المقبلة".

وتابع: "أما هدف تقويض قدرات حماس العسكرية والحكومية، فقد ضربنا حماس ضربة قاصمة، وهزمناها عسكريا وحكوميا. لا يمكننا العيش مع سيطرة حماس على قطاع غزة"، بحسب تعبيره.

وأضاف مهددا: "إذا تحققت الأمور من خلال المفاوضات، فهذا يكفي. وإلا فسنعود إلى القتال. سيتمكن الجيش الإسرائيلي من العودة إلى قتال حماس"، دون مزيد من التعليق.

وقال ديفرين: "دخلنا الـ 72 ساعة التي يُتوقع خلالها عودة مختطفينا إلى ديارهم، والجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبالهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم عند عودتهم".

وبمقابل الأسرى الإسرائيليين الأحياء تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 أسير تم اعتقالهم في غزة ما بعد الحرب في أكتوبر 2023.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ ظهرا، كما بدأ انسحابه التدريجي إلى مواقع تمركزه الجديدة بالقطاع وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ساعات الصباح.