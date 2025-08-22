ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الستار على مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بفوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، اليوم الخميس.

نتائج الجولة الثالثة في الدوري

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيليةالمصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا 2-0 إنبي

وادي دجلة 0-1 بتروجيت

الجولة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدودسموحة 1-1 زد

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.