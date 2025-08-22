ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت

الستار على مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بفوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، اليوم الخميس.
نتائج الجولة الثالثة في الدوري
فاركو 0-1 طلائع الجيش
البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيليةالمصري 2-2 بيراميدز
الإسماعيلي 0-1 الاتحاد السكندري
سيراميكا كليوباترا 2-0 إنبي
وادي دجلة 0-1 بتروجيت
الجولة 0-0 غزل المحلة
المقاولون العرب 0-0 حرس الحدودسموحة 1-1 زد
مودرن سبورت 1-2 الزمالك
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك
استطاع الزمالك أن ينهي الجولة الثالثة بفوز مهم على مودرن سبورت بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية ضد المقاولون العرب.