انطلاقة جديدة لـ«نايل سينما» بعد تدعيمها بـ85 فيلما

• المسلمانى: نعمل على إثراء شاشة القناة القومية للسينما المصرية.. وسيد فؤاد: عودة البرامج المتخصصة سبتمبر المقبل



بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، مشروع تطوير جديد لقناة نايل سينما، وتدعيم مكتبتها بباقة منوعة من الأفلام القديمة والجديدة، وإعادة إطلاق شاشتها فى شكل جديد بداية من سبتمبر المقبل، وذلك باعتبارها القناة القومية للسينما المصرية.

من جانبه صرح الكاتب أحمد المسلمانى أنه فى إطار العمل على إثراء شاشة نايل سينما تم التعاقد وتجديد التراخيص بعرض 85 فيلما من شركات خاصة، فضلا عن عدد من الأفلام التى سقطت فى الملكية العامة ويحق لشاشات الهيئة الوطنية للإعلام عرضها.

وفى تصريح خاص لـ«الشروق» قال السيناريست سيد فؤاد الجنارى، رئيس قناة نايل سينما، أنه تم إنهاء إجراءات ضم هذه الأفلام إلى مكتبة قطاع القنوات المتخصصة، وستبدأ عرضها فى القناة مع بداية الشهر المقبل.

وأوضح أنه تم اختيار هذه الأفلام وفق معايير خاصة تضمن التنوع، كما جاء بين أعمال الأبيض والأسود والأفلام الملونة، وذلك من أجل إرضاء جميع فئات وكافة أذواق المشاهدين للقناة، مؤكدا أن الاختيار تم من خلال لجنة اختيار الأفلام بقطاع قنوات النيل المتخصصة، والمكونة من المخرج خالد شبانة، رئيس القطاع، والسيناريست سيد فؤاد الجنارى، رئيس قناة نايل سينما، وأشرف زايد، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات والأفلام، وسحر رفعت، رئيس الإدارة المركزية للتعاقدات والمخرجة سماح مصطفى، منسق عام نايل سينما، وأحمد محمود مشرف إعداد قناة نايل سينما، وآمال بيومى مدير عام المكتب الفنى لرئيس قطاع القنوات المتخصصة، ومقررة اللجنة.

وأضاف أن قائمة الأفلام تضم أعمالا سينمائية مهمة مثل «معالى الوزير» و«المرأة والساطور»، و«سلام يا صاحبى»، و«تزوير فى أوراق رسمية»، و«إنذار بالطاعة»، و«مملكة الهلوسة»، فضلا عن مجموعة أفلام الأبيض والأسود، ومنها «لحن الخلود، وسلّامة، وعلى بابا والأربعين حرامى، وقلبى دليلى، وغزل البنات، وابن حميدو، وسلفنى 3 جنيه، إضافة إلى حب البنات، والأبطال الثلاثة، وكيمو وأنتيمو، واتنين على الطريق، والقرداتى وحنفى الأبهة وعشرة على عشرة» وغيرها من الأفلام.

وكشف رئيس القناة عن قرار بالعودة لتقديم باقة من البرامج السينمائية المتخصصة، والتى تمثل أحد عناصر التميز لـ«نايل سينما» بين القنوات المنافسة، حيث تبث القناة اعتبارا من بداية الشهر المقبل 5 برامج، وهى «سحر السينما، وكلوز أب، وسينما مصرية، والسينما تغنى، وسينما أخرى»، إضافة إلى نشرة «سينما نيوز» اليومية، والتى تهتم بآخر أخبار السينما فى مصر ومختلف دول العالم.

وأكد سيد فؤاد الجنارى على النجاح الذى حققته القناة خلال السنوات الماضية فى التواجد بالمهرجانات السينمائية حول العالم، ونقل التظاهرات السينمائية المهمة على الهواء مباشرة، وذلك إلى جانب الرسائل اليومية والملخصات لأهم الأحداث التى تشهدها تلك المهرجانات، مشيرا إلى الدعم الذى تتلقاه قناة نايل سينما من المخرج خالد شبانة منذ تلقيه مسئولية قطاع قنوات النيل المتخصصة، وتذليله لكل العقبات التى تواجه فريق العمل.

وعلق رئيس القناة على الانتقادات التى تلاحق بث نايل سينما على ترددات ضعيفة، قائلا: «إن بث القناة عبر الأقمار الصناعية مسألة هندسية، ويجرى بحثها على أعلى مستوى من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فى إطار مشروع تطوير شاشات إعلام الرسمى والذى أطلقه الكاتب أحمد المسلمانى منذ توليه مسئولية الهيئة الوطنية للإعلام».