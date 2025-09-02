الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لأطياف الجماعة الصحفية

جلسة صباحية للقيادات النقابية وجلسة مسائية لخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

الشوربجي: تمثيل أطياف الجماعة الصحفية خاصة الشباب في جلسات الاستماع

حرية كاملة في المناقشات ولجنة خاصة لصياغة التوصيات

وجه المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدعوة لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي ونخبة من القيادات النقابية ونقباء الصحفيين السابقين للاستماع إلى أفكارهم وتصوراتهم لتحديث وتطوير المحتوى الإعلامي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحتوى الإعلامي، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنجاز خارطة الطريق نحو منتج إعلامي يواكب مستجدات العصر.

حضر اللقاء الكاتب الصحفي الكبير (جلال عارف)، والكاتب الصحفي (عبد المحسن سلامة)، والكاتب الصحفي (يحيى قلاش)، والكاتبة الكبيرة (أمينة شفيق)، والكاتب الصحفي (حاتم زكريا)، والكاتب الصحفي (خالد ميري) الأمين العام للصحفيين العرب، والكاتب الصحفي (جمال عبد الرحيم) وكيل النقابة، ومن أعضاء النقابة كل من الكاتب الصحفي (محمد شبانة)، والكاتب الصحفي (عبد الرءوف خليفة)، والكاتب الصحفي (حسين الزناتي)، والكاتب الصحفي (محمد يحيى)، والنقابية السابقة (دعاء النجار).

وقال رئيس الهيئة المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن جلسات الأربعاء ستتضمن جلسة خاصة لنخبة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسيناقش الحضور الورقة المقدمة من الهيئة التي أعدتها لجنة التطوير المهني برئاسة الكاتب الصحفي (حمدي رزق) بالمشاركة مع مركز الأهرام برئاسة الدكتور أيمن عبد الوهاب (مدير المركز).

يحضر جلسات الأربعاء وكيل الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي (علاء ثابت)، والأمين العام السيدة (مروة السيسي)، والسادة أعضاء الهيئة (الكاتب الصحفي عمرو الخياط، والدكتور سامح محروس)، ومستشار رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد مختار.

كما وجه رئيس الهيئة الدعوة لرؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية الرئيسية، الدكتور فايز فرحات، وماجد منير (مؤسسة الأهرام)، والأستاذ إسلام عفيفي، والدكتور أسامة السعيد (مؤسسة أخبار اليوم)، والأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وتستكمل الهيئة حلقاتها النقاشية يوم الأحد المقبل مع نخبة من شباب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في جلستين متتاليتين لاستكمال الخارطة التي يشارك في صياغتها نخبة ممثلة لأجيال المهنة خاصة أجيال العصر الرقمي.

وكانت الهيئة عقدت الأسبوعين الماضيين عددًا من جلسات الاستماع لشيوخ المهنة، وكبار الكتّاب، ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورؤساء تحرير البوابات الإلكترونية، وستواصل جلساتها بتمثيل مختلف الأطياف الصحفية.