مدير الإغاثة الطبية في غزة: المستشفيات استقبلت 60 إصابة جراء قصف الاحتلال

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت، إن المستشفيات استقبلت نحو 60 إصابة جراء القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضح زقوت، في تصريحات لقناة «الغد»، أن استهدافات الاحتلال مستمرة في مدينة غزة بذريعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين من الأطفال، مرجحًا ارتفاع عدد الشهداء بسبب الإصابات البالغة التي تصل إلى المستشفيات.

وشدد زقوت على أن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي وتعتبر كل شيء هدفًا مشروعًا لها، منوهًا أن «نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع بلغت 150% حتى يوم أمس».

أسلحة محرمة دوليا

من جانبه، قال مسئول الإعلام في الهلال الأحمر بقطاع غزة رائد النمس، في تصريحات لقناة الغد، إنهم يستقبلون حالات مصابة بجروح خطيرة نتيجة قصف بأسلحة «محرّمة دوليًا».

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر تواجه صعوبات في الوصول إلى المناطق المستهدفة نتيجة تدمير البنية التحتية بفعل القصف.

وناشد النمس، المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لإدخال المستلزمات الطبية اللازمة إلى قطاع غزة.

31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر السبت، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار لليوم الـ 112 تواليا.

وأكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر السبت، إلى 31 شهيدًا على الأقل في غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات استشهاد المواطن كمال خضر وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال بعد ظهر اليوم مجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بعدما استهدفت صباح اليوم، بطيرانها الحربي مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى 15 شهيدا منهم 4 من الشرطة النسائية وعدد من الجرحى و3 مفقودين.

وفي تطور جديد، قصفت طائرات الاحتلال ظهر اليوم منزلاً لعائلة رزق بالقرب من برج الداعور بحي النصر غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السويدي في مدينة غزة، ما أدى إلى 3 شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة «أبو حدايد» في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدة استشهدوا إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.