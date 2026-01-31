 قوات ليبية تسيطر على معبر التوم الحدودي مع النيجر وتأسر عناصر تابعة لحفتر - بوابة الشروق
السبت 31 يناير 2026 3:26 م
قوات ليبية تسيطر على معبر التوم الحدودي مع النيجر وتأسر عناصر تابعة لحفتر

طرابلس - (د ب أ)
نشر في: السبت 31 يناير 2026 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 31 يناير 2026 - 3:17 م

أعلنت قوات قادمة من الجنوب الليبي سيطرتها الكاملة على معبر التوم الحدودي مع النيجر وعدد من المواقع المحيطة به، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مع مجموعات مسلحة كانت متمركزة في المنطقة.

ونقلت قناة "الليبية"، اليوم السبت، عن مصادر قولها إن "العملية أسفرت عن أسر جميع العناصر التابعة لـ صدام حفتر، والتي كانت تستغل المنطقة في أنشطة التهريب، إضافة إلى تكبّد تلك المجموعات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأكدت القوات المسيطرة، أن الأوضاع في المنفذ باتت تحت السيطرة، مع استمرار عمليات التمشيط وتأمين المواقع لمنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز".

وكان قائد القيادة العامة العسكرية في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر عين في شهر أغسطس الماضي نجله الفريق صدام، رئيس أركان القوات البرية، نائبا له.


